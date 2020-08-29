В Брянске 5 сентября пройдут соревнования по ловле рыбы

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в субботу, 5 сентября, пройдут соревнования по ловле рыбы донной удочкой. На Набережной устроят праздник для горожан. А среди рыбаков, профессионалов и любителей, разыграют призы. Победителей определят также в номинациях «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый большой улов», «Самый опытный рыболов».

Начало соревнований в 10.00, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Они пройдут на участке Набережной у смотровой площадки. Участвовать могут все желающие, которым исполнилось 18 лет, независимо от пола и наличия спортивного разряда. Необходим допуска врача.

Для гостей праздника проведут конкурсы и лотерею, устроят концерт. По традиции приготовят "Уху от Валуева". Попробовать ее можно будет бесплатно, как и полевую кашу и горячий чай.

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