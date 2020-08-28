Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 28 августа выявили 24 новых случаев заболевания коронавирусом. За то же время выздоровели 23 человека. В регионе выполнили 1180 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. Диагноз подтвердился у восьми человек. Пять новых пациентов выявили в Дятьковском районе, по три - в Жуковском и Стародубском районах.

Стало известно, как пройдут линейки на 1 сентября. Торжество устроят только для первоклашек и выпускников. Детям и учителям можно не надевать маски. Родители могут присутствовать на линейках в масках.

Остальные ученики придут в школу в День знаний только на классные часы.

С 1 сентября в Брянской области стартует вакцинация от сезонного гриппа. Брянцев будут прививать трехвалентной вакциной. Когда в регион поступит вакцина от коронавируса, неизвестно.

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