В брянских школах линейки пройдут только для первоклассников и выпускников

Педагоги и родители должны соблюдать масочный режим. Детей заставлять носить маски не будут. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В брянских школах 1 сентября торжественные линейки пройдут только для 1-х и 11-х классов. В целом вся церемония займет не более 30 минут.

Для школьников со 2-го по 10-й классы проведут классные часы в учебных кабинетах, рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в городском управлении образования.

Педагоги и родители должны соблюдать масочный режим. Детей заставлять носить маски не будут. Средства индивидуальной защиты ребенок может надеть по своему усмотрению.

Первый учебный день в школах пройдет с учетом требований Роспотребнадзора. У всех присутствующих измерят температуру, попросят обработать руки антисептиком.

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