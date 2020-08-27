Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 августа 2020 года

За минувшие сутки коронавирусом заболели 24 человека. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 августа 2020 года.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 24 человека. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1180 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8097 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6666 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат 8 раз. В Дятьковском районе обнаружили пять заболевших. В целом за сутки COVID-19 выявили в 8 брянских городах и районах, рассказали в оперативном штабе.

Распространение коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3436 (+8)

— Брянский район – 645

— Дятьковский район – 434 (+5)

— Карачевский район – 306

— Унечский район – 274

— Сельцо – 247

— Погарский район – 192

— Новозыбков – 189 (+1)

— Жуковский район – 190 (+3)

— Фокино – 167

— Трубчевский район – 170 (+1)

— Стародубский район – 162 (+3)

— Клинцы – 151 (+1)

— Климовский район – 150

— Почепский район – 144

— Выгоничский район – 132

— Мглинский район – 135

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 106

— Навлинский район – 103

— Брасовский район – 96

— Комаричский район – 94 (+2)

— Суражский район – 75

— Суземский район – 69

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Жирятинский район – 50

— Клинцовский район – 52

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».