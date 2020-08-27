Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 августа 2020 года

За минувшие сутки коронавирусом заболели 24 человека. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 августа 2020 года.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 24 человека. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1180 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8097 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6666 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат 8 раз. В Дятьковском районе обнаружили пять заболевших. В целом за сутки COVID-19 выявили в 8 брянских городах и районах, рассказали в оперативном штабе.
Распространение коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 3436 (+8)
— Брянский район – 645
— Дятьковский район – 434 (+5)
— Карачевский район – 306
— Унечский район – 274
— Сельцо – 247
— Погарский район – 192
— Новозыбков – 189 (+1)
— Жуковский район – 190 (+3)
— Фокино – 167
— Трубчевский район – 170 (+1)
— Стародубский район – 162 (+3)
— Клинцы – 151 (+1)
— Климовский район – 150
— Почепский район – 144
— Выгоничский район – 132
— Мглинский район – 135
— Клетнянский район – 102
— Дубровский район – 106
— Навлинский район – 103
— Брасовский район – 96
— Комаричский район – 94 (+2)
— Суражский район – 75
— Суземский район – 69
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Жирятинский район – 50
— Клинцовский район – 52
— Севский район – 41
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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