Брянские динамовцы одержали победу в игре за Кубок России

Фото: группа ФК «Динамо Брянск» в vk.com.

Команда «Динамо Брянск» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в 1/64 Кубка России со счетом 0:1. Мяч в ворота соперника забил Дмитрий Пикатов на 84-й минуте. Игра состоялась 26 августа в Нижнекамске.

Это уже четвертая победа нашей команды в этом сезоне. Она позволила брянским футболистам выйти на следующий этап Кубка России. Очередную игру за Кубок брянское «Динамо» проведет на родном поле в конце октября с клубом Тинькофф-Премьер Лиги.

Также 30 августа в рамках Олимп – Первенства ФНЛ брянские футболисты сразятся с омским «Иртышом», рассказали в футбольном клубе «Динамо-Брянск».

Игра пройдет в Брянске на стадионе «Динамо». Из-за коронавирусных ограничений на матч с трибун смогут посмотреть не более двух с половиной тысяч болельщиков.

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