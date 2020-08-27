Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 августа 2020 года

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат 12 раз. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 27 августа коронавирусом заболели 26 человек. Выздоровели 29 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1196 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8073 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6643 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат 12 раз.

В Брянском районе обнаружили шесть заболевших. В Климовском районе три человека заразились коронавирусом. В целом за сутки COVID-19 выявили в 8 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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