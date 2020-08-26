Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 августа 2020 года

За минувшие сутки коронавирусом заболели 26 человек. Выздоровели 29 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 августа 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 26 человек. Выздоровели 29 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1196 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8073 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6643 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат 12 раз. В Брянском районе обнаружили шесть заболевших. В Климовском районе три человека заразились коронавирусом. В целом за сутки COVID-19 выявили в 8 брянских городах и районах, рассказали в оперативном штабе.

Распространение коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3428 (+12)

— Брянский район – 645 (+6)

— Дятьковский район – 429

— Карачевский район – 306

— Унечский район – 274

— Сельцо – 247 (+1)

— Погарский район – 192 (+1)

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 187

— Фокино – 167

— Трубчевский район – 169

— Стародубский район – 159

— Клинцы – 150

— Климовский район – 150 (+3)

— Почепский район – 144

— Выгоничский район – 132 (+1)

— Мглинский район – 135 (+1)

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 106

— Навлинский район – 103

— Брасовский район – 96

— Комаричский район – 92

— Суражский район – 75

— Суземский район – 69

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Жирятинский район – 50

— Клинцовский район – 52 (+1)

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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