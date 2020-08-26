Брянщина стала одним из лидеров ЦФО по урожайности сельхозкультур

Фото: департамент сельского хозяйства Брянской области.

Брянская область оказалась в лидерах Центрального федерального округа по урожайности сельскохозяйственных культур. В среднем в регионе собирают 51 центнер зерновых с гектара. По информации Министерства сельского хозяйства России, Брянская область вошла в четверку субъектов ЦФО с урожайностью больше 50 центнеров с гектара.

По урожаю рапса наш регион находится на втором месте в ЦФО. В этом году уже убрали 78 процентов маслосемян. Средняя урожайность рапса на брянских полях составляет около 41 центнера с гектара.

Брянская область по традиции в лидерах по урожайности картофеля. Самые высокие показатели в Трубчевском и Погарском районах.

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Брянской области продолжается, сообщают в региональном департаменте сельского хозяйства. В 2020 году общая площадь посевов без учета зерновой кукурузы составила 299 тысяч гектаров. К 24 августа обмолочено 206,8 тысячи гектара зерновых культур. Это 69 процентов к плану.

На данный момент собрали почти 1055 тысяч тонн зерна. Из них 744 тысяч тонн пшеницы, 116 тысяч тонн ржи, 73 тысячи тонн ячменя, 77 тысяч тонн овса, 27 тысяч тонн тритикале, 13 тысяч тонн гороха.

Продолжается уборка овощных культур и льна. В хозяйствах заготавливают корм для животных. На полях завершают посев озимого рапса и других культур. В следующем сезоне площадь под озимые увеличат: под зерновые на 10 процентов, под рапс – в два раза.