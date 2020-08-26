Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 августа 2020 года

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат в 14 случаях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 26 августа новых смертей от коронавируса не зарегистрировали. За сутки не вылечился ни один пациент. Заболели 25 человек. За день не сделали ни одного теста на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8047 человек подтвердили диагноз. Как и днем ранее, от коронавируса вылечились 6614 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат в 14 случаях. В целом за сутки COVID-19 обнаружили в 7 брянских городах и районах. Также в регионе выявили новый эпизод заболевания у иногороднего пациента.

За все время борьбы с инфекцией в Брянской городской больнице №4 вылечили 822 пациента с коронавирусом. Лечебное учреждение перепрофилировали для борьбы с COVID-19 еще 22 апреля. В новом инфекционном госпитале разместили 240 коек. С больными работают 208 врачей, в том числе 52 специалиста – в «красной зоне».

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

С 24 августа все брянские детские сады начали работать в привычном режиме. До этого в дошкольных учреждениях из-за коронавируса функционировали лишь дежурные группы. Детей в них принимали только при предъявлении справки с графиком работы родителей. После открытия в детсадах продолжат соблюдать все противовирусные меры.

В Брянске на игру «Динамо Брянск» с командой из Омска «Иртыш» смогут попасть две с половиной тысячи зрителей. По требованию Роспотребнадзора трибуны брянского стадиона «Динамо» могут быть заполнены на 25 процентов. Напомним, на предыдущих играх из-за распространения коронавируса разрешали присутствие лишь 10 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Футбольный клуб «Динамо Брянск» проведет домашнюю игру с омской командой «Иртыш» в воскресенье 30 августа.

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого открывает 95-й театральный сезон. С 18 марта 2020 года учреждение из-за распространения коронавируса было закрыто. Его работа полностью перешла в онлайн-режим. С 18 сентября после семи месяцев тишины с брянской сцены вновь раздадутся голоса актеров. Труппа приготовила для зрителей премьеру: комедию в двух актах по пьесе Александра Островского «Последняя жертва». По санитарно-эпидемиологическим требованиям зал драмтеатра будет заполнен лишь наполовину.

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