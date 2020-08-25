При таких погодных условиях возможно подтопление автомобильных дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области обещают ухудшение погоды с 21.00 25 августа до 21.00 26 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью туман и дожди, местами сильные. Днем небольшие и умеренные дожди, возможны грозы. Ветер ночью южный 4-9 метров в секунду, днем – западный 7-12 метров в секунду.

При таких погодных условиях возможно подтопление автомобильных дорог. Во избежание чрезвычайных происшествий автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах. При возможности полностью отказаться от поездок, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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