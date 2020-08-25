Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вносят вклад в обеспечение потребностей 20 регионов страны в новых школах и детских садах

Фото: ПАО «Россети».

Специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии нового учебного года подключили к электрическим сетям ряд образовательных учреждений школьного и дошкольного образования в регионах своей деятельности (компании работают в 20 субъектах РФ).

В Белгородской области завершены работы по технологическому присоединению четырех детских садов на 99 мест каждый, которые в настоящий момент достраиваются в Белгороде и микрорайонах ИЖС «Стрелецкое-59» и «Парус» в поселке Дубовое и «Майский-8» в Белгородском районе. Учреждения обеспечены основным и резервным источниками питания. Для их подключения к централизованному электроснабжению специалисты филиала «Россети Центр Белгородэнерго» установили трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят эффективно расходовать энергоресурсы.

Помимо этого, белгородские энергетики выполнили техприсоединение реконструированных зданий школ в городе Грайвороне, селах Сергиевка и Кочегуры Краснояружского и Чернянского районов, а также в микрорайоне ИЖС «Таврово-10» Белгородского района, и пристройки блока начальных классов к МОУ «Майская гимназия» в поселке Майском. В Старом Осколе, Алексеевке, селах Насоново и Ютановка Валуйского и Волоконовского районов электроэнергия подана в обновленные здания детских садов. Общая мощность подключенных объектов превысила 1,5 МВт. Все работы выполнялись с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

Филиал «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» закончил работы по подключению к сетям детского сада на 116 мест в жилом микрорайоне «Сельхозвыставка» Индустриального района Ижевска. Строительство нового дошкольного учреждения в столице региона началось в прошлом году, объект планируют сдать уже к концу 2020 года. Для подключения детсада энергетики спроектировали и построили две кабельные линии 0,4 кВ. С учетом планируемых сроков ввода объекта, все работы были выполнены максимально оперативно.

В Воронежской области энергетики увеличили на 250 кВт мощность и повысили категорию надежности электроснабжения реконструированной школы в селе Александровка Донская Павловского района. Для обеспечения электроснабжения обновленного учебного заведения, рассчитанного на обучение 220 ребят, специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» построили две воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 3,7 км и установили новую трансформаторную подстанцию.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» выдал 133 кВт мощности для второго здания детского сада «Ивушка», построенного в поселке Ивняки Ярославского муниципального района. Новый корпус может принять до 120 малышей и поможет удовлетворить потребности района в дошкольных образовательных учреждениях: основное здание детсада, открытое в 2016 году, сейчас переполнено.

Ряд присоединенных «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» объектов возводится в рамках профильных госпрограмм и нацпроектов. В Липецкой области энергетики обеспечили выдачу мощности садику, строящемуся в поселке Южный села Хлевное в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и котельной, которая обеспечит его автономное отопление. Новый детсад уже в ноябре примет 80 первых малышей.

Во Владимирской области подключен к сетям детский сад на 108 мест в селе Сновицы Суздальского района, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Открытие нового дошкольного учреждения будет способствовать решению проблемы нехватки мест в детсадах муниципалитета, в том числе - для детей ясельного возраста. В рамках этого же нацпроекта новый детсад возведен в поселке Визимьяры Килемарского района Республики Марий Эл. Его техприсоединение в июле обеспечили энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго». Открытие нового дошкольного учреждения запланировано на начало сентября.

Ряд проектов будет завершен до конца текущего года. В частности, в Курской области энергетики присоединят к сетям Черновецкую СОШ в Пристенском районе и детский сад на 140 мест в городе Льгов.

«Качественное и надежное электроснабжение учреждений образования было и остается для нас неизменным приоритетом и важной социальной функцией. Своевременно и в полном объеме исполняя обязательства по их присоединению к электрическим сетям, мы вносим вклад в обеспечение потребностей 20 регионов страны в новых школах и детских садах, содействуем реализации направленных на это национальных проектов и государственных программ; создаем условия для всестороннего и гармоничного воспитания и развития будущих поколений», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.