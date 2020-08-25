Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 августа 2020 года

За минувшие сутки от коронавируса не вылечился ни один пациент. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 августа 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса не вылечился ни один пациент. Заболели 25 человек. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки не выполнили ни одного теста на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8047 человек подтвердили диагноз. Как и днем ранее, от коронавируса вылечились 6614 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь тесты показали положительный результат в 14 случаях. В целом за сутки COVID-19 выявили в 7 брянских городах и районах. Также в регионе выявили новый эпизод заболевания у иногороднего пациента.

Распространение коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3416 (+14)

— Брянский район – 639 (+2)

— Дятьковский район – 429 (+2)

— Карачевский район – 306

— Унечский район – 274

— Сельцо – 246

— Погарский район – 191 (+2)

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 187

— Фокино – 167 (+1)

— Трубчевский район – 169 (+1)

— Стародубский район – 159

— Клинцы – 150

— Климовский район – 147

— Почепский район – 144

— Выгоничский район – 131

— Мглинский район – 134

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 106

— Навлинский район – 103 (+2)

— Брасовский район – 96

— Комаричский район – 92

— Суражский район – 75

— Суземский район – 69

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Жирятинский район – 50

— Клинцовский район – 51

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18 (+1).

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