Жители Брянска за выходные купили почти 23 тонны овощей и фруктов

Ярмарки выходного дня открыты до 7 ноября. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на минувших выходных открылись ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции. В общей сложности горожане в первый день ярмарки купили 22,9 тонны разных овощей и фруктов.

Товары на продажу выставили 92 производителя из 15 районов области. Продавцам удалось реализовать 86 процентов своей продукции.

В первый ярмарочный день продали больше 5 тонн картофеля, 4,7 тонны помидоров. Пользовались спросом зерновые культуры: удалось реализовать более трех тонн.

Жители города приобрели более 2 с половиной тонн яблок и 2 тонны огурцов. На ярмарке продавали капусту, морковь, свеклу, перец, кабачки, лук, груши, кукурузу и ягоды. Также торговали медом и саженцами садовых культур, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

Ярмарки выходного дня открыты до 7 ноября. Они проводятся каждую субботу с 8.00 до 15.00 на четырех городских торговых площадках:

— в Бежицком районе: улица Клинцовская, территория, прилегающая к дому №60 (у ДК имени Дмитрия Медведева);

— в Володарском районе: улица Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских партизан;

— в Советском районе: улица Брянского Фронта около дома №2, на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1»;

— в Фокинском районе: улица Богдана Хмельницкого между домами №№5 и 14.

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