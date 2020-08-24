Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 августа 2020 года

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 56 человек, заболели 29 жителей региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 августа 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса вылечились 56 человек, заболели 29 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 564 теста на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8022 человек подтвердили диагноз. С коронавирусом справились 6614 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

За минувшие сутки по девять случаев заражения подтвердили в Брянске и в Брянском районе. В Брасовском районе трем новым пациентам поставили диагноз коронавирус. В целом за сутки COVID-19 выявили в 10 брянских городах и районах.

Распространение коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3402 (+9)

— Брянский район – 637 (+9)

— Дятьковский район – 427 (+2)

— Карачевский район – 306

— Унечский район – 274

— Сельцо – 246

— Погарский район – 189

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 187

— Фокино – 166

— Трубчевский район – 168 (+1)

— Стародубский район – 159 (+1)

— Клинцы – 150

— Климовский район – 147

— Почепский район – 144 (+1)

— Выгоничский район – 131

— Мглинский район – 134

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 106

— Навлинский район – 101

— Брасовский район – 96 (+3)

— Комаричский район – 92

— Суражский район – 75 (+1)

— Суземский район – 69

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57 (+1)

— Жирятинский район – 50

— Клинцовский район – 51 (+1)

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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