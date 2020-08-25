Брянский губернатор: Лекарства для онкобольных не закупили из-за коронавируса

Фото: Александр Богомаз, официальная страница.

Брянский губернатор Александр Богомаз в понедельник, 24 августа, встретился с пациентами, страдающими онкологическими заболеваниями. Они пожаловались, что не получают несколько месяцев льготных лекарств. А один препарат может стоить около 200 тысяч рублей.

Губернатор подтвердил, что проблема с закупками препаратов произошла из-за эпидемии коронавируса. Некоторые лекарства от рака производят за пределами нашей страны.

"В 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 755 миллионов рублей на закупку льготных лекарств, - написал Александр Богомаз на своей странице в соцсети. - В перечень необходимых препаратов для лечения онкозаболеваний добавили еще несколько наименований".

На заседании облумы приняли решение перераспределить еще 88 миллионов рублей из областной казны на эти цели.Департаменту здравоохранения поручили решить вопрос в ближайшее время.

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