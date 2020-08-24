В Брянской области 1 сентября стартует прививочная кампания

Вакцинируют около 700 тысяч человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области с 1 сентября стартует прививочная кампания против гриппа. На этой неделе в регион должна поступить первая партия вакцины.

Бесплатная вакцинация пройдет в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Брянской области", сообщает ГТРК "Брянск". Прививочная кампания продлится до 1 ноября. В первую очередь прививать будут жителей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, медики, учителя и воспитатели, работники коммунальных служб, студенты и призывники.

В этом году планируют от гриппа привить около 60 процентов населения. Это около 700 тысяч человек. Раньше деньги выделяли на вакцину только для 45 процентов. Это связано с эпидемией коронавиурса и возможностью сочетания двух инфекций.

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