Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 августа 2020 года

За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянской области на час ночи 24 августа от коронавируса выздоровели 6558 жителей региона. Заболевших в целом насчитывается 7993 человека. От COVID-19 скончались 35 инфицированных.
За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 1291 тест на COVID-19.
Фото: статистика Яндекса.
Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 10 случаев заражения. По три заболевших обнаружили в Брянском, Жуковском и Трубчевском районах. В целом за сутки COVID-19 выявили в 13 брянских городах и районах.
Лидером по заболеваемости остается город Брянск. Здесь с начала эпидемии зафиксировали 3393 случая заболевания.
Карта распространения коронавируса в Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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