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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 августа 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 24 августа 2020 года
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За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона.

За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 24 августа от коронавируса выздоровели 6558 жителей региона. Заболевших в целом насчитывается 7993 человека. От COVID-19 скончались 35 инфицированных.

За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 1291 тест на COVID-19.

Фото: статистика Яндекса.

Фото: статистика Яндекса.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 10 случаев заражения. По три заболевших обнаружили в Брянском, Жуковском и Трубчевском районах. В целом за сутки COVID-19 выявили в 13 брянских городах и районах.

Лидером по заболеваемости остается город Брянск. Здесь с начала эпидемии зафиксировали 3393 случая заболевания.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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