В Брянске 24 и 25 августа отключат водоснабжение. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Брянске 24 и 25 августа отключат водоснабжение. Ограничения коснутся некоторых домов в Советском районе, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске 24 августа с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ на водопроводной насосной станции на улице Пролетарской, 52 будет отключена вода в домах по адресам:

— ул. Фокина, №№ 49, 59, 63;

— ул. Пролетарская, №52;

— ул. Ромашина, №№ 4, 6.

25 августа с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ на водопроводной сети по улице Красноармейской не будет воды в следующих домах:

— ул. Красноармейская, №№ 1 – 44;

— ул. Репина, № 11;

— ул. Луначарского, №№ 9, 11, 11а;

— пер. Иванюты, №№ 2 – 18.

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