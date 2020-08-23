Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 августа 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 августа 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса вылечился 81 человек, заболели 30 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 1291 тест на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7993 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6558 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

За минувшие сутки наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 10 случаев заражения. По три заболевших обнаружили в Брянском, Жуковском и Трубчевском районах. В целом за сутки COVID-19 выявили в 13 брянских городах и районах.

Где выявили коронавирус в Брянской области:

— Брянск – 3393 (+10)

— Брянский район – 628 (+3)

— Дятьковский район – 425

— Карачевский район – 306 (+1)

— Унечский район – 274 (+1)

— Сельцо – 246

— Погарский район – 189 (+1)

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 187 (+3)

— Фокино – 166

— Трубчевский район – 167 (+3)

— Стародубский район – 158

— Клинцы – 150

— Климовский район – 147

— Почепский район – 143

— Выгоничский район – 131

— Мглинский район – 134 (+2)

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 106 (+2)

— Навлинский район – 101

— Брасовский район – 93 (+1)

— Комаричский район – 92

— Суражский район – 74 (+1)

— Суземский район – 69

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Жирятинский район – 50 (+1)

— Клинцовский район – 50 (+1)

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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