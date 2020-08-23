Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 августа 2020 года

За минувшие сутки наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 12 случаев заражения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 23 августа от коронавируса вылечился 21 человек, заболели 29 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 1202 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7963 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6477 жителя Брянской области, скончались 35 человек.

За минувшие сутки наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 12 случаев заражения. Трех заболевших обнаружили в Комаричском районе. За сутки COVID-19 выявили в 13 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

с 22 августа восстановили курсирование пассажирского поезда 360/359 «Калининград – Адлер». 25 августа состав отправится в обратном направлении. В Смоленске и Брянске к составу добавляют прицепные вагоны. Движение поезда приостановили с 6 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

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