Устроивший в Брянске стрельбу мужчина объяснил это защитой своей семьи

Фото: скрин с видео.

Брянец, устроивший стрельбу на проспекте Московском, объяснил свое поведение защитой семьи. Стало известно, что мужчину зовут Руслан Коробов. В интернете появилась видеозапись, на которой он рассказывает о причинах своего поступка.

Руслан Коробов пояснил, что открыть стрельбу его вынудили, и он просто защищал свою семью. По его словам, экскаватор чуть не задавил его сестру. А действия приехавших людей довели до обморока его мать-инвалида. При этом умысла убивать или ранить кого-либо у него не было.

Напомним, 14 августа в Брянске на проспекте Московском около дома №33 произошла стрельба. Причиной этого стало расселение восьмиквартирного дома, признанного ветхим еще в 2006 году.

Жильцы семи квартир переехали оттуда уже несколько лет назад. Все они получили квартиры по федеральной программе переселения. Однако обитатели одной из квартир, хоть и получили взамен благоустроенное жилье в новостройке, не согласились освобождать помещение. В отключенном от всех коммуникаций здании продолжила жить бывшая хозяйка.

14 августа 2020 года к дому №33 по проспекту Московскому подъехала техника, чтобы начать снос здания. Но на строителей накинулся мужчина с охотничьим ружьем. Он дважды выстрелил, в результате чего легкие ранения получил один из участников конфликта. В отношении стрелявшего завели два уголовных дела за хулиганство и угрозу жизни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».