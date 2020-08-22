Брянские футболисты одержали очередную победу

Фото: группа «ФК «Динамо Брянск»» в vk.com.

Футболисты брянского «Динамо» обыграли команду «Томь» в выездном матче со счетом 0:2. Игра прошла 22 августа в Томске.

Голы на 7 и 86 минутах забил брянский нападающий Максим Вотинов. Это уже третья победа «Динамо-Брянск» в футбольной национальной лиге.

Следующую игру брянские футболисты проведут в Нижнекамске. 26 августа они сыграют с местной командой «Нефтехимик».

Ближайший домашний матч состоится 30 августа. Наши спортсмены сразятся с омским «Иртышем». Игра начнется в 17.00 в Брянске на стадионе «Динамо», рассказали в футбольном клубе «Динамо-Брянск».

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