За сутки новые случаи коронавируса выявили в 11 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 35 человек. Выздоровели 22 жителя региона (кстати, третий день подряд), новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1472 теста на опасную инфекцию. Положительным оказывался каждый 42-й.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8405 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6865 жителей (это около 81% процента от общего числа). По официальным данным, скончались 35 человек.

Больше всего новых COVID-случаев выявили в Брянске – 11. В Брянском районе прибавилось четыре новых коронавирусных пациентов. По три инфицированных зарегистрировали в Дятьковском и Карачевском районах. По два – в Стародубском, Трубчевском, Клетнянском районах, городе Новозыбков. Также в нескольких МО произошла минимальная прибавка заболеваемости.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2020 года:

— Брянск – 3548 (+11)

— Брянский район – 682 (+7)

— Дятьковский район – 452 (+3)

— Карачевский район – 315 (+3)

— Унечский район – 276

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 194 (+2)

— Жуковский район – 208 (+1)

— Стародубский район – 169 (+2)

— Фокино – 175

— Клинцы – 152

— Климовский район – 155 (+1)

— Трубчевский район – 188 (+2)

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 150

— Выгоничский район – 137

— Клетнянский район – 107 (+2)

— Навлинский район – 106

— Дубровский район – 109

— Брасовский район – 103

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 24 (+1)

— Иногородние – 19.

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