За сутки новые случаи коронавируса выявили в 11 брянских городах и районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 35 человек. Выздоровели 22 жителя региона (кстати, третий день подряд), новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1472 теста на опасную инфекцию. Положительным оказывался каждый 42-й.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8405 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6865 жителей (это около 81% процента от общего числа). По официальным данным, скончались 35 человек.
Больше всего новых COVID-случаев выявили в Брянске – 11. В Брянском районе прибавилось четыре новых коронавирусных пациентов. По три инфицированных зарегистрировали в Дятьковском и Карачевском районах. По два – в Стародубском, Трубчевском, Клетнянском районах, городе Новозыбков. Также в нескольких МО произошла минимальная прибавка заболеваемости.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2020 года:
— Брянск – 3548 (+11)
— Брянский район – 682 (+7)
— Дятьковский район – 452 (+3)
— Карачевский район – 315 (+3)
— Унечский район – 276
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 194 (+2)
— Жуковский район – 208 (+1)
— Стародубский район – 169 (+2)
— Фокино – 175
— Клинцы – 152
— Климовский район – 155 (+1)
— Трубчевский район – 188 (+2)
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 150
— Выгоничский район – 137
— Клетнянский район – 107 (+2)
— Навлинский район – 106
— Дубровский район – 109
— Брасовский район – 103
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 24 (+1)
— Иногородние – 19.
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