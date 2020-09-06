Массовой дракой на Дуки в Брянске заинтересовалась полиция

В драку футбольных фанатов оперативно вмешались полицейские и сотрудники Росгвардии. В итоге длилась она всего несколько секунд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция организовала проверку по факту массовой драки на улице Дуки в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону утром в воскресенье, 6 сентября.

Напомним, накануне в Советском районе Брянска произошла потасовка футбольных фанатов – местного «Динамо» и прибывших на несостоявшуюся игру в рамках седьмого тура ФНЛ «Спартака-2». Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.

По уточненной информации УМВД, драка произошла у дома №60 по улице Дуки вечером 5 сентября. В ней участвовали больше 10 человек. Сам инцидент длился несколько секунд – благодаря оперативному вмешательству полицейских и сотрудников Росгвардии.

– Участники потасовки с места происшествия скрылись, – рассказали в пресс-службе. – С телесными повреждениями в медицинские учреждения никто не обращался, заявлений от пострадавших в полицию также не поступало. Рядом с местом инцидента был обнаружен и доставлен в медучреждение житель Московского региона в состоянии сильной алкогольной интоксикации без телесных повреждений.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личности участников конфликта.

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