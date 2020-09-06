Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 сентября 2020 года: 68 смертей только за месяц

В июле в Брянской области умерло 68 человек, у которых диагностировали коронавирус. Непосредственной причиной смерти инфекция явилась в трех случаях. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 33 новых случая коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 8370.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 22 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 6828, это 81,6% от общего числа. Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске (12). Также в условный ТОП-4 вошли Брянский, Жуковский и Трубчевский районы (по три подтвержденных диагноза). Первая тройка муниципалитетов с наибольшим суммарным числом заболевших осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район – 3537, 675 и 449 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1518 тестов на коронавирус. «COVID-19» выявлялся в каждом 46-м случае. Количество всех проведенных исследований превысило 145,8 тысяч.

Росстат опубликовал статистику смертности среди числа COVID-больных в Брянской области в июле. Как оказалось, в отчетном месяце в регионе умерло 68 человек, у которых диагностировали коронавирус. Однако непосредственной причиной смерти новая инфекция явилась только в трех случаях. Еще трижды она негативно сказывалась на развитии основного заболевания и патологий.

Из-за вспышки коронавируса в Брянске отменили матч седьмого тура первенства Олимп-ФНЛ. 5 сентября местное «Динамо» должно было сыграть с московским «Спартак-2». Но у нескольких игроков брянского клуба выявили признаки COVIDа. Потенциально заболевших изолировали. Тем не менее, встреча не состоялась – ее перенесли на неопределенный срок.

На государственных границах РФ в Брянской области сняли очередные коронавирусные ограничения. Они коснулись тех иностранцев, которые ухаживают в нашей стране за больными родственниками. Отныне такая категория граждан может въезжать в Российскую Федерацию неограниченное количество раз.

Фото: vk.com. "Коронавирус. Оперштаб Брянской области", официальный канал.

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