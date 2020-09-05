С начала пандемии в Брянской области коронавирус подтвердили у 8370 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 33 человека. Выздоровели 22 жителя региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1518 тестов на COVID-19. Положительным оказывался каждый 46-й.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8370 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6828 жителей. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске – 12. В Брянском, Жуковском и Трубчевском районах прибавилось по четыре новых COVID-пациентов. Двух инфицированных зарегистрировали в Брасовском районе. Еще в семи муниципалитетах произошла минимальная прибавка заболеваемости. В их числе – Карачевский, Погарский, Стародубский, Клетнянский, Комаричскмий, Суземский районы и город Фокино.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 сентября 2020 года:
— Брянск – 3537 (+12)
— Брянский район – 675 (+4)
— Дятьковский район – 449
— Карачевский район – 312 (+1)
— Унечский район – 276
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197 (+1)
— Новозыбков – 192
— Жуковский район – 207 (+4)
— Стародубский район – 167 (+1)
— Фокино – 175 (+1)
— Клинцы – 152
— Климовский район – 154
— Трубчевский район – 186 (+4)
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 150
— Выгоничский район – 137
— Клетнянский район – 105 (+1)
— Навлинский район – 106
— Дубровский район – 109
— Брасовский район – 103 (+2)
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97 (+1)
— Суземский район – 76 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 19.
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