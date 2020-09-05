С начала пандемии в Брянской области коронавирус подтвердили у 8370 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 33 человека. Выздоровели 22 жителя региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1518 тестов на COVID-19. Положительным оказывался каждый 46-й.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8370 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6828 жителей. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске – 12. В Брянском, Жуковском и Трубчевском районах прибавилось по четыре новых COVID-пациентов. Двух инфицированных зарегистрировали в Брасовском районе. Еще в семи муниципалитетах произошла минимальная прибавка заболеваемости. В их числе – Карачевский, Погарский, Стародубский, Клетнянский, Комаричскмий, Суземский районы и город Фокино.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 сентября 2020 года:

— Брянск – 3537 (+12)

— Брянский район – 675 (+4)

— Дятьковский район – 449

— Карачевский район – 312 (+1)

— Унечский район – 276

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197 (+1)

— Новозыбков – 192

— Жуковский район – 207 (+4)

— Стародубский район – 167 (+1)

— Фокино – 175 (+1)

— Клинцы – 152

— Климовский район – 154

— Трубчевский район – 186 (+4)

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 150

— Выгоничский район – 137

— Клетнянский район – 105 (+1)

— Навлинский район – 106

— Дубровский район – 109

— Брасовский район – 103 (+2)

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97 (+1)

— Суземский район – 76 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 19.

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