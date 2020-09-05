Матч ФНЛ с участием брянского «Динамо» отменен из-за коронавируса

Фото: vk.com, официальная группа ФК «Динамо-Брянск».

Матч седьмого тура первенства Олимп-ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2», запланированный на 5 сентября, не состоится. Встречу отменили из-за возможной вспышки коронавируса в брянском клубе.

Решение об отмене матча приняли на основании постановления врио Главного государственного санитарного врача по Брянской области и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020-2021. Дело в том, что у нескольких игроков команды выявили признаки заражения COVID-ом.

– Решение о судьбе этой встречи на следующей неделе примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, – прокомментировали ситуацию в ФК «Динамо-Брянск». – Информация по обмену или возврату приобретенных на игру билетов, а также о судьбе ближайших матчей нашего клуба поступит в ближайшее время.

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