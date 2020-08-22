Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 22 августа число заболевших коронавирусом составляет 7934 человека. За сутки диагноз подтвердили у 30 пациентов. Вылечились за то же время 26 брянцев. Всего за время эпидемии с болезнью справились 6456 человек.

За 24 часа выполнили 1198 тестов. Новых смертей не регистрировали. С начала эпидемии скончались 35 жителей области. Кстати, в августе не подтвердили ни одного летального случая от коронавируса в регионе.

Больше всего заболевших регистрируют в Брянске. Накануне в лидеры по числу новых случаев выбился также Мглинский район. Там подтвердили сразу восемь диагнозов "коронавирус". Всего в районе 131 заболевший.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».