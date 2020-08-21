Во дворце единоборств в Брянске откроют школу олимпийского резерва

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На базе дворца единоборств, который строят в Советском районе Брянска, откроют школу олимпийского резерва. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.

Спортивный комплекс разместился на площади 55 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из пяти зданий. Основной зал с трибунами будет рассчитан на четыре тысячи мест. Еще один зал рассчитан для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу и настольному теннису, отдельные залы приспособят для занятий по единоборству, каратэ, боксу, другие - для дзюдо, самбо и вольной борьбы.

Во дворце разместят ресторан на 150 мест, 150 мест, конференц-зал на 300 мест, бассейны, помещения для восстановления и реабилитации, гостиницу, зону отдыха, парковку и хозяйственную зону.

- Все работы по реализации этого проекта ведутся в строгом соответствии с графиком и при жестком контроле качества, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

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