В Брянске в День государственного флага России развернут огромный триколор

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в День государственного флага Российской Федерации развернут огромный триколор. Торжественное мероприятие пройдет в субботу, 22 августа, на площади Воинской славы, сообщают в пресс-службе областного правительства. Начало - в 10.00. Торжественное развертывание флага России будет сопровождаться выступлением духового оркестра войск национальной гвардии по Брянской области.

Под Брянском в санатории «Снежка» проведут флешмоб «Флаг - символ единства». Здесь также развернут большой флаг, а маленькие флаги украсят балконы корпусов санатория. Юные брянцы соберут пазл и составят карту нашей страны.

Накануне Дня государственного флага в музеях и библиотеках области проходят выставки, мастер-классы и другие акции, посвященные празднику.

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