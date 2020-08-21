Брянский губернатор за прошлый год заработал 4,9 миллиона рублей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз за прошлый год заработал 4,9 миллиона рублей. Глава региона отчитался о доходах за прошлый год. Его заработок вырос на полмиллиона рублей по сравнению с 2018-м.

В декларации необходимо указывать также доход супруги и несовершеннолетних детей. Жена Александра Богомаза в 2019-м заработала в 279 раз больше мужа. Ее доход составил почти 1,4 миллиарда рублей. Ольга Богомаз побила рекорд прошлого года - тогда она задекларировала доход в 1,2 миллиарда рублей.

В собственности у губернатора три земельных участка, один из них - для сельскохозяйственного использования, два других - приусадебных. Александр Богомаз владеет двумя жилыми домами. В пользовании у него также находится квартира.

На Ольгу Богомаз записано почти 150 земельных участков для сельского хозяйства, еще 80 находится в аренде. Она владеет легковыми и грузовыми автомобилями, сельскохозяйственной техникой. Ей принадлежит восемь квартир, а также здания и сооружения для ведения сельского хозяйства.

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