Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 21 августа 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 7904 человека. За минувшие сутки от коронавируса заболели 15 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали, сообщают в оперативном штабе. За сутки выполнили 1335 тестов на COVID-19.

С начала пандемии в регионе с инфекцией справились 6434 жителя Брянской области. За сутки диагноз сняли у 28 пациентов.

За минувшие сутки наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 8 случаев заражения. По два инфицированных обнаружили в Почепском и Навлинском районах. По одному заболевшему - в Жуковском, Клинцовском и Жирятинском районах.

В Брянской области подсчитали, сколько денег выплатили семьям с детьми во время эпидемии. Эта сумма равняется 4,5 миллиарда рублей. Выплаты получили больше 162 тысяч семей. В среднем одна семья получила по 26 тысяч рублей.

В понедельник, 24 августа, в Брянской области открываются детские сады.

Брянцам, страдающим онкологическими заболеваниями, до конца недели обещали выдать необходимые лекарства. До этого отсутствие льготных препаратов в поликлиниках объясняли тем, что все деньги пошли на борьбу с коронавирусом.

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