В Брянске подростки устроили опасные игры на проезжей части

Брянская полиция напоминает, что родители и другие законные представители должны рассказывать своим детям об опасностях игр на дорогах. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске днем 19 августа на улице Тельмана заметили опасную детскую забаву. Несколько несовершеннолетних по очереди выходили на проезжую часть и ложились на асфальт. Их приятели снимали страшные игры на мобильные телефоны.

О детских шалостях сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали двух нарушителей 11-ти и 9-ти лет. С детьми и их родными провели беседу в Володарском районном отделе полиции.

На родителей несовершеннолетних завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Брянская полиция напоминает, что родители и другие законные представители должны рассказывать своим детям об опасностях игр на дорогах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».