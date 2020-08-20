Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 августа 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 августа 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса вылечились 28 человек, заболели 15 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 1335 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7904 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6434 жителя Брянской области, скончались 35 человек.

За минувшие сутки наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь подтвердили 8 случаев заражения. По два положительных теста было сделано в Почепском и Навлинском районах. По одному заболевшему зафиксировали в Жуковском, Клинцовском и Жирятинском районах.

Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3362 (+8)

— Брянский район – 621

— Дятьковский район – 423

— Карачевский район – 303

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 181 (+1)

— Фокино – 165

— Трубчевский район – 163

— Стародубский район – 156

— Клинцы – 149

— Климовский район – 147

— Почепский район – 143 (+2)

— Выгоничский район – 130

— Мглинский район – 123

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 104

— Навлинский район – 99 (+2)

— Брасовский район – 92

— Комаричский район – 89

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 48 (+1)

— Жирятинский район – 46 (+1)

— Севский район – 40

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».