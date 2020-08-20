Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 августа 2020 года

В Брянске из-за коронавируса отменили парад поколений, который должен был состояться в день города 17 сентября. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 20 августа коронавирусом заболели 20 человек, выздоровели 33 пациента. За минувший день никто не умер. За сутки выполнили 836 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7889 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6406 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявили в Брянском (7), Дубровском (5) районах и в Брянске (4). В Дятьковском районе обнаружили двух заболевших, по одному пациенту с COVID-19 выявили в Трубчевском и Навлинском районах.

Фото: Статистика Яндекса.

19 августа стало известно, что в Брянске из-за коронавируса отменили парад поколений, который должен был состояться в день города 17 сентября. Региональный Роспотребнадзор не согласовал традиционное празднование освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные программы можно будет посмотреть в онлайн-формате.

Вместе с этим горожан ждут мини-концерты во дворах и на 15 городских площадках. Также состоятся традиционные возложения цветов к воинским памятникам и мемориалам. Вечером 17 сентября брянцы смогут увидеть праздничный салют. Накануне праздника в городе отремонтируют и благоустроят обелиски и солдатские захоронения.

С 20 августа в Брянске после длительного перерыва начинают работать кинотеатры «Победа» и «Салют». При посещении кинозалов необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Зрители должны носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками. Также посетителей просят платить за сеансы безналичным способом или приобретать билеты в интернете.

На 3D сеансах необходимо обрабатывать очки антибактериальными средствами. Кроме этого, сотрудники кинотеатров просят воздержаться от посещения сеансов граждан с симптомами острых респираторных заболеваний.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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