В Брянске из-за коронавируса отменили парад поколений на День города

В городе отменили привычные народные гуляния. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 17 сентября в день города не состоится традиционный парад поколений, посвященный 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Его запретили по требованиям Роспотребнадзора из-за угрозы распространения коронавируса.

Также отменили привычные народные гуляния. Праздничные программы можно будет посмотреть в онлайн-формате. Профессиональные коллективы городского концертного объединения споют свою «Оду Брянску» в удаленном режиме.

Вместе с этим горожан ждут мини-концерты во дворах и на 15 городских площадках. Утром 17 сентября состоятся традиционные возложения цветов к воинским памятникам и мемориалам. Вечером брянцы смогут увидеть праздничный салют.

Накануне праздника в городе отремонтируют и благоустроят обелиски и солдатские захоронения. В том числе облагородят памятники танкистам и трем героям, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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