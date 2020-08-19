Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 августа 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 августа 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса вылечились 33 человека, заболели 20 жителей региона. Новых смертей не зарегистрировали. За сутки выполнили 836 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7889 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6406 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянском (7), Дубровском (5) районах и в Брянске (4). В Дятьковском районе обнаружили двух заболевших, по одному пациенту с COVID-19 выявили в Трубчевском и Навлинском районах.

Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3354 (+4)

— Брянский район – 621 (+7)

— Дятьковский район – 423 (+2)

— Карачевский район – 303

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 180

— Фокино – 165

— Трубчевский район – 163 (+1)

— Стародубский район – 156

— Клинцы – 149

— Климовский район – 147

— Почепский район – 141

— Выгоничский район – 130

— Мглинский район – 123

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 104 (+5)

— Навлинский район – 97 (+1)

— Брасовский район – 92

— Комаричский район – 89

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 45

— Севский район – 40

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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