Фото: пресс-служба Брянского горсовета.

Глава Брянска Марина Дбар за год заработала 9,8 миллиона рублей. Она и депутаты горсовета опубликовали свои декларации о доходах. Марина Валентиновна стала на один миллион рублей богаче в новой должности председателя горсовета.

На нее записаны две легковых машины - "Порше Кайен" и ВАЗ-2101. В собственности у Марины Дбар - земельный участок, три нежилых помещения и одна квартира в пользовании.

Заместитель председателя Виктор Корхов в прошлом году заработал почти 31,2 миллиона рублей. На него записаны земельные участки, жилой дом, нежилые помещения. У Виктора Корхова - легковой автомобиль "Ленд Ровер".

А самым богатым городским депутатом стал Валерий Иванов. В 2019-м он заработал 105,8 миллиона рублей. В собственности депутата земельные участки, жилые дома, заправка, апартаменты и склады в Болгарии, легковые и грузовые автомобили, другая техника.

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