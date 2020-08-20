В Брянске ищут инвестора для дома на бульваре Гагарина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ищут инвестора для дома №26 на бульваре Гагарина. Двухэтажное здание находится на перекресте с улицей Октябрьской. Первый этаж у него каменный, второй - деревянный.

- Здание является объектом культурного наследия регионального значения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это налагает особые условия эксплуатации и предполагает реставрацию объекта.

Дом №26 на бульваре был жилым. Его признали непригодным для проживания. Всех жильцов расселили. Но снести историческое здание нельзя. Оно является памятником архитектуры.

Городские чиновники не могут похвастаться удачными поисками инвесторов для полуразрушенных старинных домов. Особняк 19-го века на лестнице на бульваре Гагарина предлагали в аренду за рубль. Здание нужно отремонтировать в течение семи лет. Никто на такие условия не согласился.

Есть на лестнице старинный дом в частной собственности. Владельцу грозились крупными штрафами. Но здание в порядок так и не привели.

Еще один частник выкупил дом Боровича на лестнице. Но ремонт в нем пока не завершили. Изначально планировали открыть там кафе.

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