Сливочное масло по ГОСТу – залог вкуса и качества!

Новинки ОАО "Консервсушпрод" – сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное» – это безупречный вкус и качество!

ОАО «Консервсушпрод» – масштабное предприятие, по разнообразию продукции сочетает в себе полноценный овощной и мясной консервные заводы. Цеха предприятия оснащены эффективными производственными линиями, благодаря которым возможно выпустить максимально широкий ассортимент продукции. Современное производство, тщательный отбор сырья и оптимизация труда позволяют размещать на прилавках магазинов продукцию высокого качества.

Консервы, сыры, еда быстрого приготовления «Бизнесповар», разнообразная линейка молочной продукции «Азбука природы», первые обеденные блюда «Обеду час», кетчупы и майонезы «Шеф меню» – все эти продукты любимы жителями не только Брянской области, но и других регионов. Главным критерием их выбора было и остается высокое качество, что подтверждает множество медалей, завоеванных предприятием на крупных агропромышленных выставках России. Ассортимент постоянно пополняется полезными и вкусными новинками. В августе ОАО «Консервсушпрод» запустило в производство два вида сливочного масла, изготовленного по ГОСТу, – «Крестьянское» 72,5% жирности и «Традиционное» 82,5% жирности.

Продукцию ОАО "Консервсушпрод" по достоинству оценили жители не только Брянской области, но и других регионов.

– Заботясь о качестве выпускаемой продукции, мы заботимся о людях, которые ее покупают. Поэтому именно высокая требовательность к качеству остается главной на всех этапах производства, – говорит генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов. – Мы производим в строгом соответствии стандартам ГОСТа, поэтому покупатели могут быть уверены в качестве нашей продукции.

Предприятие перерабатывает в основном брянское сырье. Главный поставщик молока – ООО «Русское молоко» – дочернее предприятие ОАО «Консервсушпрод», которое и создавалось для того, чтобы быть гарантированным поставщиком качественного сырья для производства молочной продукции.

Натуральные ингредиенты и правильное приготовление сливочного масла, согласно ГОСТу – залог вкуса и качества. Перед тем как превратиться в готовый продукт, сырье проходит несколько важнейших этапов обработки. А сырьем становится только лучшее молоко, произведенное на стародубских фермах. Поэтому, как и вся молочная продукция ОАО «Консервсушпрод», новинки – сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное» – это безупречный вкус и качество!

– Мы производим сливочное масло из 100процентных натуральных сливок, которые сепарируются только из натурального молока, – рассказывает главный инженер ОАО «Консерв сушпрод» Ольга Кужелева. – Мы не допускаем использования растительных жиров и других компонентов, строго соблюдаем все стандарты ГОСТа.

Сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное» имеет превосходный и нежный сливочный аромат, такой, каким помнит его с детства старшее поколение. Вкусное сливочное масло незаменимо для семейного завтрака, прекрасно подходит для домашней выпечки и приготовления многих блюд.

Предприятие по достоинству держит высокую марку масштабного предприятия.

Приобрести новинки, а также всю продукцию, выпускаемую ОАО «Консервсушпрод», можно в фирменных торговых точках предприятия, а также в магазинах Брянской области:

• г. Клинцы, ул. Александрова, д. 15

• г. Стародуб, ул. Садовая, д. 6

• г. Стародуб, пл. Красная, д. 3, Центральный рынок

• г. Стародуб, ул. Ленина, д. 26, магазин ОАО «Консервсушпрод»

• г. Брянск, ул. 2я Мичурина, д. 42

• г. Брянск, ул. Тельмана, д. 68, стр. А

• г. Брянск, прт Московский, д. 18, стр. А, минирынок «Садко»

• г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 11. Работа на выставках Брянской ТПП

• г. Брянск, прт Московский, д. 150, ТЦ «Орловский»

• г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 62, стр. 2, Торговый комплекс «Центр»

• г. Брянск, ул. Емлютина, д. 37, стр. А, ООО «Десна»

• г. Брянск, ул. Ульянова, д. 51, ПО «Бежицкие ряды»

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