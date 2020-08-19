В Брянске договорились о покупке 70 троллейбусов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске договорились о покупке для города 70 троллейбусов. Губернатор во вторник, 18 августа, провел встречу с председателем комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, сообщает "РИА Стрела". Дату поставки машин в город не называют.

Кстати, на площади Ленина на днях прошла презентация новых моделей общественного транспорта. Был на ней и один низкопольный троллейбус.

До этого Брянск рассчитывал приобрести 45 новых троллейбусов в рамках федеральной программы. Но в этом году он в нее не вошел.

Троллейбусный парк в городе состоит примерно из ста машин. Но выходят на линии из них меньше половины. В городе необходимо будет ремонтировать и контактную сеть. Провода и столбы заменяют на новые только на дорогах, где проходит капитальный ремонт.

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