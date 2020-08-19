Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области зафиксировали минимальный прирост заболевших коронавирусом за последнее время. За сутки диагноз подтвердили только у 17 пациентов. А сняли - у одного.

Примечательно, что накануне не выполнили ни одного теста на инфекцию. Стоит ожидать, что в ближайшее время и число заболевших будет небольшим.

Результаты теста на коронавирус готовят минимум сутки, а максимум - неделю. Поэтому количество тестов не соотносится день в день с количеством заболевших.

На час ночи 19 августа в Брянской области зарегистрировали 7869 заболевших коронавирусом. Вылечились от инфекции 6373 брянцев. Больше всего заболевших регистрируют в областном центре - 3350. В регионе за все время эпидемии провели 126758 тестов. Умерли от COVID-19 35 человек.

В Брянской области за пять месяцев эпидемии с пациентам с коронавирусом работали 129 бригад скорой помощи. Это 1289 работников, в том числе 526 водителей.

В регионе после коронакризиса закрылись многие малые предприятия. В июне на каждое новое приходилось пять закрытых. По итогам года динамика закрытия предприятий малого и среднего бизнеса оказалась одной из худших в стране.

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