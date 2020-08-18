Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 августа 2020 года

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 11 случаях.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 августа 2020 года. За минувшие сутки выздоровел лишь один пациент с коронавирусом, заболели 17 человек. Новых смертей не зарегистрировано. За сутки не выполнили ни одного теста на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 7869 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6373 жителя Брянской области, скончались 35 человек.
Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 11 случаях. Два эпизода заражения обнаружили в Комаричском районе. По одному факту инфицирования зарегистрировали в Карачевском, Выгоничском, Навлинском и Севском районах.
Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 3350 (+11)
— Брянский район – 614
— Дятьковский район – 421
— Карачевский район – 303 (+1)
— Унечский район – 273
— Сельцо – 245
— Погарский район – 188
— Новозыбков – 188
— Жуковский район – 180
— Фокино – 165
— Трубчевский район – 162
— Стародубский район – 156
— Клинцы – 149
— Климовский район – 147
— Почепский район – 141
— Выгоничский район – 130 (+1)
— Мглинский район – 123
— Клетнянский район – 102
— Дубровский район – 99
— Навлинский район – 96 (+1)
— Брасовский район – 92
— Комаричский район – 89 (+2)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 68
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 56
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 45
— Севский район – 40 (+1)
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 17.
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