Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 августа 2020 года

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 11 случаях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 августа 2020 года. За минувшие сутки выздоровел лишь один пациент с коронавирусом, заболели 17 человек. Новых смертей не зарегистрировано. За сутки не выполнили ни одного теста на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7869 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6373 жителя Брянской области, скончались 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 11 случаях. Два эпизода заражения обнаружили в Комаричском районе. По одному факту инфицирования зарегистрировали в Карачевском, Выгоничском, Навлинском и Севском районах.

Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3350 (+11)

— Брянский район – 614

— Дятьковский район – 421

— Карачевский район – 303 (+1)

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 180

— Фокино – 165

— Трубчевский район – 162

— Стародубский район – 156

— Клинцы – 149

— Климовский район – 147

— Почепский район – 141

— Выгоничский район – 130 (+1)

— Мглинский район – 123

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 99

— Навлинский район – 96 (+1)

— Брасовский район – 92

— Комаричский район – 89 (+2)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 45

— Севский район – 40 (+1)

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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