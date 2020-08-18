Истощенной брянской 7-летней девочке подбирают приемных родителей

Фото: страница Инны Мухиной в vk.com.

В Брянске 7-летней Ирочке, которую приемные родители морили голодом, подбирают новую семью. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина на своей страничке в социальных сетях.

Сейчас малышка находится в доме ребенка. Девочка окрепла, стала лучше ходить, набрала полтора килограмма веса. С ней работают медики и педагоги. Специалисты помогают ей адаптироваться к обществу, развивают коммуникативные навыки.

Накануне, 17 августа, познакомиться с маленькой Ирой приехали первые кандидаты на удочерение. Общение с возможной будущей семьей происходило с соблюдением требований Роспотребнадзора.

– Сейчас важен выбор семьи, здесь нельзя ошибиться, поэтому так много значит личное знакомство с кандидатами, изучение представленных документов, общее впечатление, - сказала Инна Мухина.

Также в настоящее время подходят к завершению следственные мероприятия в отношении бывших приемных родителей. В ближайшее время материалы направят в прокуратуру, а затем в суд.

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