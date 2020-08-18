Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 августа 2020 года

В целом в регионе выявили 7852 случая заболевания, 6372 пациента справились с инфекцией. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 18 августа коронавирусом заболели 22 человека, выздоровели 6 пациентов. Количество смертей осталось неизменным. За сутки выполнили 676 тестов на определение COVID-19.

В целом в регионе выявили 7852 случая заболевания, 6372 пациента справились с инфекцией. От COVID-19 умерли 35 жителей Брянской области.

В Брянске за сутки коронавирус обнаружили у 18 человек. Город продолжает лидировать в регионе по числу заболевших. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 3339 жителей Брянска.

Помимо Брянска инфекцию зафиксировали в Брянском, Климовском, Почепском, Севском районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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