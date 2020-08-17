Фото: Брянский филиал «Российской академии народного хозяйства и государственной службы».

В Брянске презентовали семь новых туристических направлений. Привлекательность региона для путешественников обсудили в Брянском филиале «Российской академии народного хозяйства и государственной службы».

Участники встречи рассмотрели перспективы и проблемы, возникающие при развитии внутреннего и въездного туризма. Один из предложенных проектов касается основания Центра туризма Брянской области (TUR_BO). В Брянске может появиться сеть специализированных павильонов, где станут принимать заявки на туры, продавать билеты в музеи, торговать сувенирами.

Еще один проект предполагает развитие гастрономического туризма. Несколько неожиданно, что к его реализации подключился музей Федора Тютчева в Овстуге. Сейчас здесь готовят ежегодный сырный фестиваль. Уже даже назначили ориентировочную дату его проведения в этом году – 11 октября. По задумке организаторов, фестиваль станет семейным праздником на свежем воздухе. Он не только заинтересует туристов, но и привлечет внимание к сырной отрасли региона.

Следующее предложение получило название «Тур продукт. Тропа здоровья». Проект будет интересен для поклонников пеших лесных прогулок. В течение нескольких дней путешественники пройдут от 10 до 15 километров по брянским лесам. На тропе туристов будут поджидать деревянные домики по норвежскому типу для ночлега и отдыха с необходимым минимумом удобств. Для начала думают разработать три-четыре подобных маршрута. Кроме этого, у участников встречи возникла идея пешеходных экскурсий и квестов по городу, в частности по брянским Судкам.

В области уже реализуют программу «Интерактивный атлас историко-культурного и природного наследия Брянщины». Этот цифровой помощник путешественника объединяет памятники культуры, природы и истории. Брянщина может привлечь туристов археологическими раскопками. Сделанные на брянской земле находки поражают своей уникальностью, возраст некоторых из них превышает 50 тысяч лет. Подробнее об этом можно будет узнать в «Археолого-историческом музее-заповеднике» в Хотылево. В настоящее время специалисты готовят документацию для его включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующий проект, призванный привлечь туристов в регион, связан с трагическими событиями времен оккупации. В Брянске предлагают создать мемориальный комплекс на территории бывшего концентрационного лагеря ДУЛАГ-142. Здесь до сих пор сохранился ряд построек военного периода. А в земле нашли упокоение больше 40 тысяч жертв фашизма. При грамотном подходе комплекс в Володарском районе Брянска может стать не менее значимым, чем аналогичные памятники в европейских странах. Правда, пока об этом рано говорить, так как еще не урегулированы вопросы со статусом данного объекта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».