Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 августа 2020 года

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 18 случаях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 22 человек, еще 6 – справились с болезнью. Новых смертей не зарегистрировано. За сутки выполнили 676 тестов на определение COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 7852 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6372 жителя Брянской области, скончались 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске, здесь тест на коронавирус показал положительный результат в 18 случаях. По одному факту инфицирования зарегистрировали в Брянском, Климовском, Почепском, Севском районах.

Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3339 (+18)

— Брянский район – 614 (+1)

— Дятьковский район – 421

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 180

— Фокино – 165

— Трубчевский район – 162

— Стародубский район – 156

— Клинцы – 149

— Климовский район – 147 (+1)

—район – 141 (+1)

— Выгоничский район – 129

— Мглинский район – 123

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 99

— Навлинский район – 95

— Брасовский район – 92

— Комаричский район – 87

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 45

— Севский район – 39 (+1)

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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