Брянская область из-за коронавируса показала одну из худших динамик закрытия малых предприятий

В Брянской области на одно открытое малое предприятие пришлось пять закрытых. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область из-за коронавируса показала одну из худших динамик закрытия малых и средних предприятий. В августе результаты исследования опубликовала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает ТАСС.

В Брянской области число ликвидированных малых предприятий превысило число вновь открывшихся на три тысячи организаций, или минус 7,53 процента. Это данные за последние 12 месяцев. В июне этого года на один открывшийся брянский малый бизнес пришлись пять закрывшихся.

За год хуже, чем в Брянской области, положение только в Ингушетии. Там число малых предприятий сократилось на 9,7 процента.

Кстати, рост отметили только в двух российских регионах - это Чукотский автономный округ (+ 1,7%, или на 23 предприятия больше) и Ленинградская область (+ 0,3%, или на 172).

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