На старом аэропорту в Брянске откроют три новых дороги

Третья дорога пройдет по улице Грибачева. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На старом аэропорту в Брянске в этом году откроют сразу три новых дороги. Самая большая из них - улица Советская. По ней пустят муниципальный автобусный маршрут.

От улицы Советской к 1 сентября построят участок улицы Горбатова. Он свяжет улицу Авиационную и Бежицкую.

- Протяженность новой дороги по Горбатова - 450 метров, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь уложили нижний слой асфальта, сформировали и отсыпали щебнем дорогу-дублер. Она обеспечит комфортный подъезд к окрестным домам.

Вдоль дороги обустраивают парковку, монтируют светодиодное освещение, проложили ливневую канализацию. Ее соединят с ливневкой на улице Советской. У дороги разбили новый сквер. Он находится рядом со школой №71.

С другой стороны школы возводят еще один участок дороги для движения автомобилистов по улице Грибачева. Он будет проходить между школой и строящимся детским садом. Дошкольное учреждение достроят в этом году. Дорогу обещают сдать в эксплуатацию в сентябре.

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